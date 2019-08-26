Иран направил новейший эсминец в Аденский залив

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Иранское командование направило новейший эсминец в Аденский залив для обеспечения безопасности судов страны в регионе, передаёт телеканал Press TV.
Иран направил новейший эсминец в Аденский залив
  • РИА Новости

Сообщается, что в плавании эсминец сопровождают вспомогательное судно и вертолётоносец.

По данным телеканала, эсминец оснащён современными торпедными аппаратами, зенитным и противокорабельным вооружением, включая ракетные системы.

Как отмечается, он может в течение 150 дней подряд выполнять задания на море.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что безопасность Персидского залива могут обеспечивать региональные державы без привлечения иностранных сил.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары.

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