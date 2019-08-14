Рухани: для безопасности Персидского залива не нужны иностранные силы

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что безопасность Персидского залива могут обеспечивать региональные державы без привлечения иностранных сил.

«Нет никакой необходимости в привлечении иностранных сил для обеспечения безопасности Персидского залива», — приводит ТАСС слова Рухани.

Он отметил, что «страны Персидского залива при условии диалога и сплочённости могут сохранять региональную стабильность».

По его словам, «действия США не принесут им никакой пользы».

Ранее сообщалось, что ещё один британский военный корабль HMS Kent, базирующийся в Портсмуте, был направлен в Персидский залив для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности в регионе.