Рухани: для безопасности Персидского залива не нужны иностранные силы
- Reuters
«Нет никакой необходимости в привлечении иностранных сил для обеспечения безопасности Персидского залива», — приводит ТАСС слова Рухани.
Он отметил, что «страны Персидского залива при условии диалога и сплочённости могут сохранять региональную стабильность».
По его словам, «действия США не принесут им никакой пользы».
Ранее сообщалось, что ещё один британский военный корабль HMS Kent, базирующийся в Портсмуте, был направлен в Персидский залив для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности в регионе.