В США прокомментировали соглашение о переходном периоде в Судане

В США прокомментировали подписание переходным военным советом Судана и оппозиционной коалицией «Силы за свободу и перемены» соглашения о переходном периоде в стране.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

«Мы воодушевлены этим первым шагом в создании переходного правительства под руководством гражданских лиц», — говорится в тексте.

Отмечается, что в Вашингтоне ожидают, что «суверенный совет 19 августа будет приведён к присяге, а 20 августа будет назначен премьер-министр».

Также в ведомстве заявили, что США «продолжат поддерживать народ Судана, который добивается создания правительства, защищающего права всех граждан Судана, и приведёт к свободным и честным выборам».

Ранее переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» подписали соглашение о переходном периоде в стране.

Отмечалось, что, согласно подписанному документу, в Судане «будет создан совместный военный и гражданский совет, который будет руководить чуть более трёх лет».