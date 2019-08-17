В ООН заявили о готовности способствовать переходному процессу в Судане
- Reuters
«Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш. — RT) надеется на взаимодействие с переходными руководящими органами. Он вновь заявляет о приверженности Организации Объединённых Наций оказанию помощи переходному процессу в его стремлении достичь давнего стремления народа Судана к демократии и миру», — говорится в сообщении.
Ранее переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» подписали соглашение о переходном периоде в стране.
Отмечалось, что, согласно подписанному документу, в Судане «будет создан совместный военный и гражданский совет, который будет руководить чуть более трёх лет».