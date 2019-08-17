Военные Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

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Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» подписали соглашение о переходном периоде в стране.
Военные Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
  • Reuters

Как сообщает Al Jazeera, церемония подписания состоялась в столице Судана — Хартуме.

На церемонии присутствовали региональные и международные официальные лица, среди них были премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Судана Сальва Кир.

Отмечается, что согласно подписанному документу в Судане «будет создан совместный военный и гражданский совет, который будет руководить чуть более трёх лет».

Ранее сообщалось, что переходный военный совет Судана и объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» согласовали конституционную декларацию для формирования переходного правительства.

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