Военные Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
- Reuters
Как сообщает Al Jazeera, церемония подписания состоялась в столице Судана — Хартуме.
На церемонии присутствовали региональные и международные официальные лица, среди них были премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Судана Сальва Кир.
Отмечается, что согласно подписанному документу в Судане «будет создан совместный военный и гражданский совет, который будет руководить чуть более трёх лет».
Ранее сообщалось, что переходный военный совет Судана и объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» согласовали конституционную декларацию для формирования переходного правительства.