Аэропорт Гонконга ввёл ограничения в связи с беспорядками

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Аэропорт Гонконга объявил о введении ограничений на вход в терминалы в связи с беспорядками, которые проходят в течение последних нескольких недель из-за внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в материковый Китай.

По новым правилам в терминалы будут допускаться только пассажиры с билетами на вылет и сотрудники аэропорта.

«Для поддержания бесперебойного процесса отправления пассажиров и работы терминала только пассажиры с авиабилетами на вылет или посадочными талонами на ближайшие 24 часа... а также сотрудники аэропорта с удостоверениями личности будут допускаться в терминал 1 для регистрации», — говорится в заявлении администрации аэропорта, которое приводит Интерфакс.

Ранее в Китае заявили о возможной причастности Национального фонда демократии США (NED) к беспорядкам в Гонконге.

В свою очередь, в Госдепе призвали граждан США «проявлять повышенную осторожность» при поездках в Гонконг.

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