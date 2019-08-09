Аэропорт Гонконга ввёл ограничения в связи с беспорядками
По новым правилам в терминалы будут допускаться только пассажиры с билетами на вылет и сотрудники аэропорта.
«Для поддержания бесперебойного процесса отправления пассажиров и работы терминала только пассажиры с авиабилетами на вылет или посадочными талонами на ближайшие 24 часа... а также сотрудники аэропорта с удостоверениями личности будут допускаться в терминал 1 для регистрации», — говорится в заявлении администрации аэропорта, которое приводит Интерфакс.
Ранее в Китае заявили о возможной причастности Национального фонда демократии США (NED) к беспорядкам в Гонконге.
В свою очередь, в Госдепе призвали граждан США «проявлять повышенную осторожность» при поездках в Гонконг.