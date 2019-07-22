Полиция Гонконга расследует случаи насилия на протестах

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Полиция Гонконга расследует случаи насилия во время протестов, которые прошли ночью 21 июля, когда демонстранты прорвали линию полицейского кордона и начали бросать кирпичи, бутылки с зажигательной смесью и устраивать поджоги.

«Полиция не приемлет насильственного поведения. Полиция в настоящий момент активно расследует два инцидента, чтобы привлечь к ответственности нарушителей», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что по меньшей мере 36 человек получили травмы в результате нападения людей в белых футболках на участников протестов в Гонконге на одной из местных железнодорожных станций.

1 июля толпа протестующих против поправок к закону об экстрадиции ворвалась в парламент Гонконга, разбила стеклянные элементы здания и начала отрывать металлическую отделку.

Правительство Китая потребовало привлечь участников беспорядков к уголовной ответственности.

Беспорядки начались на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.

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