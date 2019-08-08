Госдеп советует «проявлять повышенную осторожность» при поездках в Гонконг

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Бюро консульских дел Госдепа США посоветовало «проявлять повышенную осторожность» при поездках в Гонконг в связи с беспорядками.

«С июня 2019 года в различных районах Гонконга состоялось несколько крупных и небольших политических демонстраций», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как заявляют в Госдепе, большинство из протестов «были мирными, но некоторые переросли в конфронтацию или привели к жестоким столкновениям».

Также в ведомстве утверждают, что эти «демонстрации, которые могут проходить с уведомлением в короткий срок или без уведомления, скорее всего, продолжатся».

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Гонконга применили слезоточивый газ для разгона более 100 протестующих, которые собрались у полицейского участка.

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