Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью главы МАГАТЭ
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Я глубоко опечален вестью о кончине генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. Его выдающийся вклад в мирное использование ядерных технологий и приверженность многостороннему подходу навсегда останутся в памяти тех из нас, кто имел честь быть с ним знакомым», — указал Гутерреш.
Амано, возглавивший МАГАТЭ в 2009 году, скончался в возрасте 72 лет.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы МАГАТЭ.