Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью главы МАГАТЭ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи со смертью главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я глубоко опечален вестью о кончине генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. Его выдающийся вклад в мирное использование ядерных технологий и приверженность многостороннему подходу навсегда останутся в памяти тех из нас, кто имел честь быть с ним знакомым», — указал Гутерреш.

Амано, возглавивший МАГАТЭ в 2009 году, скончался в возрасте 72 лет.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы МАГАТЭ.