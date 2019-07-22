Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба организации.
- РИА Новости
«Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкии Амано», — говорится в сообщении.
Как отмечается, флаг МАГАТЭ в знак скорби будет приспущен.
Юкия Амано возглавил организацию в декабре 2009 года.
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