Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба организации.

РИА Новости

«Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкии Амано», — говорится в сообщении. Как отмечается, флаг МАГАТЭ в знак скорби будет приспущен. Юкия Амано возглавил организацию в декабре 2009 года.