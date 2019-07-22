Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы МАГАТЭ

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы МАГАТЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин подчеркнул, что в России Амано будут помнить как выдающегося дипломата, сторонника упрочения международной безопасности.

Российский лидер отметил личный вклад главы организации в повышение эффективности МАГАТЭ.

«Я не раз лично общался с Юкией Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Амано, возглавивший МАГАТЭ в 2009 году, скончался в возрасте 72 лет.

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