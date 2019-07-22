Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы МАГАТЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме Путин подчеркнул, что в России Амано будут помнить как выдающегося дипломата, сторонника упрочения международной безопасности.
Российский лидер отметил личный вклад главы организации в повышение эффективности МАГАТЭ.
«Я не раз лично общался с Юкией Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что Амано, возглавивший МАГАТЭ в 2009 году, скончался в возрасте 72 лет.