Глава МИД Ирана получил визу США и прибыл в Нью-Йорк

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Американские власти выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, глава ведомства уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.
Глава МИД Ирана получил визу США и прибыл в Нью-Йорк
  • Reuters

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

«Да, он получил визу и уже прибыл в Нью-Йорк», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Зарифа, однако позднее СМИ отметили, что Вашингтон принял решение временно не включать министра в санкционный список.

В Иране подчеркнули, что санкции Соединённых Штатов, введённые накануне против верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».

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