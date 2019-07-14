Глава МИД Ирана получил визу США и прибыл в Нью-Йорк

Американские власти выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, глава ведомства уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

«Да, он получил визу и уже прибыл в Нью-Йорк», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Зарифа, однако позднее СМИ отметили, что Вашингтон принял решение временно не включать министра в санкционный список.

В Иране подчеркнули, что санкции Соединённых Штатов, введённые накануне против верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».