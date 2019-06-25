МИД Ирана: новые санкции США «навсегда закрывают путь для дипломатии»

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые против верховного лидера республики алятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».

«Введение бесполезных санкций против верховного лидера Ирана (аятоллы Али Хаменеи. — RT), а также главы иранской дипломатии (Мохаммада Джавада Зарифа. — RT) навсегда закрывает путь для дипломатии», — написал в своём Twitter официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа занимается «уничтожением всех международных механизмов».

Ранее Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи.

Впоследствии постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики Соединённых Штатов.