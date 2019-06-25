МИД Ирана: новые санкции США «навсегда закрывают путь для дипломатии»
«Введение бесполезных санкций против верховного лидера Ирана (аятоллы Али Хаменеи. — RT), а также главы иранской дипломатии (Мохаммада Джавада Зарифа. — RT) навсегда закрывает путь для дипломатии», — написал в своём Twitter официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.
По его словам, администрация президента США Дональда Трампа занимается «уничтожением всех международных механизмов».
Ранее Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи.
Впоследствии постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики Соединённых Штатов.