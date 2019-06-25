Указ Трампа по Ирану допускает санкции против иностранных финансовых институтов

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Указ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о введении санкций в отношении высшего руководства Ирана допускает ограничительные меры против иностранных финансовых институтов при проведении транзакций в интересах данных лиц.
Указ Трампа по Ирану допускает санкции против иностранных финансовых институтов
  • Reuters

«Министр финансов после консультаций с госсекретарём имеет право ввести санкции в отношении иностранного финансового института... в случае, если станет известно, что данный иностранный институт проводил любую существенную финансовую транзакцию в интересах лиц, против которых направлен данный указ», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Так, в первую очередь указанные меры могут коснуться запрета на открытие или сохранение иностранными финансовыми институтами корреспондентских или иных счетов в американских банках.

Ранее Трамп подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи для «ограничения ему доступа к финансовым ресурсам».

При этом он заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном и готовы к диалогу.

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