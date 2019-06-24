Трамп заявил о готовности к диалогу с Ираном

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном и готовы вести диалог с представителями иранской власти по условиям снятия ограничительных мер.
Трамп заявил о готовности к диалогу с Ираном
  • Reuters

«Америка — миролюбивая страна, мы не ищем конфликта с Ираном или каким бы то ни было другим государством. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции могут быть наконец отменены и Иран сможет стать мирной, процветающей и продуктивно действующей страной», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

При этом он допустил, что снятие санкций против Ирана может произойти как «очень быстро», так и «через годы».

«Я с нетерпением жду возможности обсудить всё, что должен обсудить, с любым (представителем руководства Ирана. — RT), кто хочет говорить», — подчеркнул лидер США.

Ранее Трамп подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в ответ на «враждебное поведение» страны.

Кроме того, ожидается, что в течение недели США введут санкции в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

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