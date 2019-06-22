Трамп объявил о введении санкций против Ирана 24 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что 24 июня американские власти введут против Ирана новые санкции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы вводим дополнительные крупные санкции против Ирана в понедельник», — отметил он.

Вместе с этим он добавил, что ждёт дня, когда можно будет снять ограничения с Ирана и данная страна станет успешным и процветающим государством.

Ранее в Иране заявили, что санкционная политика США не даст результатов.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.