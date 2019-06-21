В Иране заявили, что санкционная политика США не даст результатов

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в беседе с RT оценил перспективы санкций Соединённых Штатов, введённых против ближневосточного государства.
В Иране заявили, что санкционная политика США не даст результатов
  • Reuters

«Политика санкций и экономической войны, развязанной (президентом США Дональдом. — RT) Трампом против иранского народа, не даст никаких результатов. Это враждебная политика, которая в результате потерпит поражение», — сказал он.

Шамхани объяснил свою позицию тем, что Иран имеет «опыт выживания», подразумевая многолетнее существование страны под гнётом санкций.

«Важнее всего в этих условиях — сам иранский народ, и это самое главное. Поэтому санкции потерпят поражение», — подытожил политик.

Ранее Шамхани оценил политическую манеру Соединённых Штатов в отношении Ирана.

Также он заявил, что считает необходимым создать постоянный международный механизм противодействия американским санкциям.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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