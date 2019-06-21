В Иране заявили, что санкционная политика США не даст результатов
- Reuters
«Политика санкций и экономической войны, развязанной (президентом США Дональдом. — RT) Трампом против иранского народа, не даст никаких результатов. Это враждебная политика, которая в результате потерпит поражение», — сказал он.
Шамхани объяснил свою позицию тем, что Иран имеет «опыт выживания», подразумевая многолетнее существование страны под гнётом санкций.
«Важнее всего в этих условиях — сам иранский народ, и это самое главное. Поэтому санкции потерпят поражение», — подытожил политик.
Ранее Шамхани оценил политическую манеру Соединённых Штатов в отношении Ирана.
Также он заявил, что считает необходимым создать постоянный международный механизм противодействия американским санкциям.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.