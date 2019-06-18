В Иране предложили создать механизм борьбы с санкциями США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани считает необходимым создать постоянный международный механизм противодействия американским санкциям, сообщает ТАСС.

«Необходимо официальное непризнание и противодействие экстерриториальным санкциям американского правительства против других стран с проведением заседания государств, выступающих против этой пагубной практики», — сказал он, выступая в Уфе на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Шамхани подчеркнул, что нужно проявлять стойкость «перед вмешательством, притеснением и экономическим вымогательством США».

Ранее иранский президент Хасан Рухани призвал страны Европы поддержать Иран на фоне «экономического терроризма» со стороны Соединённых Штатов.

12 июня Соединённые Штаты расширили ограничительные меры в отношении Ирана, включив в санкционные списки двух человек и одну компанию.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе, а также оценил возможные отношения Вашингтона и Тегерана после данного шага иранской стороны.