В Иране предложили создать механизм борьбы с санкциями США

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани считает необходимым создать постоянный международный механизм противодействия американским санкциям, сообщает ТАСС.
В Иране предложили создать механизм борьбы с санкциями США
  • Reuters

«Необходимо официальное непризнание и противодействие экстерриториальным санкциям американского правительства против других стран с проведением заседания государств, выступающих против этой пагубной практики», — сказал он, выступая в Уфе на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Шамхани подчеркнул, что нужно проявлять стойкость «перед вмешательством, притеснением и экономическим вымогательством США».

Ранее иранский президент Хасан Рухани призвал страны Европы поддержать Иран на фоне «экономического терроризма» со стороны Соединённых Штатов.

12 июня Соединённые Штаты расширили ограничительные меры в отношении Ирана, включив в санкционные списки двух человек и одну компанию.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе, а также оценил возможные отношения Вашингтона и Тегерана после данного шага иранской стороны.

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