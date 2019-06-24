Британия, США, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили с призывом к Ирану
- Reuters
В совместном заявлении страны призвали Иран «прекратить любые дальнейшие действия, угрожающие региональной стабильности».
Как отмечает ТАСС со ссылкой на документ, страны также призывают выработать дипломатические решения в целях деэскалации напряжённости.
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