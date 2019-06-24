Британия, США, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили с призывом к Ирану

Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания и Соединённые Штаты выразили озабоченность в связи с напряжённостью в районе Персидского залива.

В совместном заявлении страны призвали Иран «прекратить любые дальнейшие действия, угрожающие региональной стабильности».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на документ, страны также призывают выработать дипломатические решения в целях деэскалации напряжённости.

Ранее в США пообещали продолжать экономическое давление на Иран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 24 июня американские власти введут против Ирана новые санкции.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.