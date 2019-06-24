В США пообещали продолжать экономическое давление на Иран

Соединённые Штаты продолжат попытки изолировать Иран и оказывать на него экономическое давление, заявил американский спецпредставитель Брайан Хук.

«Я подтвердил в ходе встреч серьёзность нашего курса в сторону переговоров с Ираном, когда придёт подходящий момент», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хука, США будут готовы к переговорам с Ираном, когда он «продемонстрирует готовность говорить».

«Иран знает, как с нами связаться. Но до тех пор наша кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления будет усиливаться. Санкции будут объявлены сегодня», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 24 июня американские власти введут против Ирана новые санкции.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.