СМИ сообщили об отказе США вводить санкции против главы МИД Ирана

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В Соединённых Штатах приняли решение временно не включать министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Здравый смысл возобладал», — рассказал один из собеседников агентства.

При этом он уточнил, что в поддержку данного решения выступил в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Таким образом, как передаёт агентство, США, предположительно, «оставили открытой дверь» в вопросе урегулирования разногласий в отношениях с Ираном посредством дипломатии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует ввести санкции против Зарифа.

В конце июня в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые накануне против верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».

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