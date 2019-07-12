СМИ сообщили об отказе США вводить санкции против главы МИД Ирана
«Здравый смысл возобладал», — рассказал один из собеседников агентства.
Exclusive: The U.S. has decided not to impose sanctions on Iranian Foreign Minister Zarif for now https://t.co/ErKWtSEeZapic.twitter.com/n0DUUMnCVl— Reuters Top News (@Reuters) 11 июля 2019 г.
При этом он уточнил, что в поддержку данного решения выступил в том числе госсекретарь США Майк Помпео.
Таким образом, как передаёт агентство, США, предположительно, «оставили открытой дверь» в вопросе урегулирования разногласий в отношениях с Ираном посредством дипломатии.
Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует ввести санкции против Зарифа.
В конце июня в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые накануне против верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».