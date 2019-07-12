СМИ сообщили об отказе США вводить санкции против главы МИД Ирана

В Соединённых Штатах приняли решение временно не включать министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Здравый смысл возобладал», — рассказал один из собеседников агентства.

Exclusive: The U.S. has decided not to impose sanctions on Iranian Foreign Minister Zarif for now https://t.co/ErKWtSEeZapic.twitter.com/n0DUUMnCVl — Reuters Top News (@Reuters) 11 июля 2019 г.

При этом он уточнил, что в поддержку данного решения выступил в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Таким образом, как передаёт агентство, США, предположительно, «оставили открытой дверь» в вопросе урегулирования разногласий в отношениях с Ираном посредством дипломатии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует ввести санкции против Зарифа.

В конце июня в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые накануне против верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».