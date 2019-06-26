Зариф оценил заявление Трампа об ответе США в случае атаки Ирана

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал незаконными угрозы лидера США Дональда Трампа о применении силы при «любой атаке Тегерана на что-либо американское».
Зариф оценил заявление Трампа об ответе США в случае атаки Ирана
  • Reuters

«Это заявление свидетельствует, что намерения США незаконны, США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещённое оружие», — заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.

При этом он напомнил Трампу, что «мы живём не в XVIII веке» и, согласно Уставу ООН, угроза применения силы является незаконной.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани, комментируя новые санкции Вашингтона, заявил об «умственной отсталости» Белого дома.

В свою очередь, Трамп пригрозил Тегерану применением силы и «уничтожением» за любую атаку на «что-либо американское».

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отношения Тегерана и Вашингтона.

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