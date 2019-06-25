Трамп рассказал об ответе США в случае атаки Ирана

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Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter написал, что «любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой».
Трамп рассказал об ответе США в случае атаки Ирана
  • Reuters

«Невежественное и оскорбительное заявление Ирана, которое появилось сегодня, только показывает, что они не понимают реальности. Любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи.

Впоследствии постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики Соединённых Штатов.

Также иранский лидер Хасан Рухани, комментируя новые санкции США против Ирана, заявил, что Белый дом стал «умственно отсталым».

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