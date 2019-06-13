Россиянке Осиповой впервые за 9 месяцев разрешили прогулку в тюрьме

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Россиянке Богдане Осиповой, осуждённой в США после вывоза собственных детей в Россию, впервые за девять месяцев позволили выйти на прогулку.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на мать Осиповой Юлиану Филипюк.

«Богдана уже два дня находится вне изолятора, вчера у неё была первая прогулка за девять месяцев с лишним, она была целый час на свежем воздухе. Она сказала, что у неё даже голова кружится — наверное, потому, что столько времени без свежего воздуха», — сообщила Филипюк.

Она сообщила, что Осиповой «даже дали аудиоплеер с батарейками».

Суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве. 

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