Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

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Федеральный окружной суд Канзаса приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинения в похищении собственных детей и вымогательстве, сообщает РИА Новости.

По итогам заседания, судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года ареста за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства.

Все сроки обвиняемая будет отбывать одновременно с учётом уже проведённых в заключении 22 месяцев.

В ходе заседания бывший супруг Осиповой в её присутствии потребовал от суда максимального срока заключения.

В конце мая сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Майку Помпео письмо от детей Осиповой.

До этого российский МИД призвал США освободить Осипову, которую обвинили в вымогательстве за её требование к экс-супругу об уплате алиментов.

Россиянка Богдана Осипова, имеющая также гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединённых Штатов в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.

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