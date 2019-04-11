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МИД потребовал от властей США освободить россиянку Осипову

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона требует от властей США освободить россиянку Богдану Осипову, обвиняемую в похищении собственных детей.
МИД потребовал от властей США освободить россиянку Осипову
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По её словам, Осипова уже около двух лет содержится в одном из следственных изоляторов штата Канзас. Её арестовали по заявлению бывшего мужа. 

«Теперь Осипову грозят приговорить к умопомрачительным 43 годам тюремного заключения, в том числе квалифицировав её требование к бывшему мужу об уплате алиментов, поддержанное российским судом, как вымогательство», — сообщила Захарова. 

При этом россиянке сказали, что её могут отпустить, если её детей, живущих в Калининграде, привезут в США. По словам Захаровой, фактически россиянка находится в тюрьме США в качестве заложницы.

«Налицо откровенный и низкий шантаж — в обмен на свободу у неё хотят отобрать детей. Причём их права тоже явным образом нарушены, так как они уже сейчас лишены матери, а американский отец никакой финансовой помощи им не предоставляет», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что Москва требует от властей США прекратить правовой произвол и освободить россиянку.

Ранее адвокат заявил, что Осиповой грозит 83 года тюрьмы.

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