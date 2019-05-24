Помпео прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

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Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе интервью One America News Network заявил, что угрозы, исходившие от Ирана в последние недели, не были связаны с ядерной программой Тегерана.

«Те угрозы, которые мы видели в последние недели, не касались их ядерной программы. Это были обычные (военные. — RT) действия с применением ВС Ирана и его посредников в регионе. Поэтому речь не шла о ядерной программе», — приводит его слова ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.

В свою очередь, министр иностранных дел ближневосточного государства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не желает войны. Дипломат также выразил уверенность в том, что вооружённого конфликта с США удастся избежать.

Независимый эксперт Игорь Николайчук в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа о том, что Иран не желает войны с США, но будет защищаться, если Вашингтон первым начнёт столкновения с Тегераном.

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