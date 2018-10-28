Трамп рассказал, почему не хотел бы боксёрского поединка с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в штате Иллинойс заявил, что если бы он провёл боксёрский поединок с президентом России Владимиром Путиным, его сочли бы слишком жёстким.

«У меня была великолепная встреча с Владимиром Путиным, мы обсудили всё», — сказал он, комментируя саммит в Хельсинки.

При этом Трамп отметил, что некоторые его критикуют за то, что он слишком «любезный» по отношению к российскому лидеру.

«Если бы я пришёл к Владимиру Путину и начал бы боксёрский поединок, то они бы сказали: «Он был слишком жесток». Другими словами — разницы нет никакой», — заключил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что его победа на президентских выборах — это «худшее, что когда-либо случалось с Россией». При этом он добавил, что ладить с Россией, Китаем, КНДР, Японией «хорошо, а не плохо».

В середине июля Трамп рассказал, что проводил переговоры с Путиным с «позиции силы».