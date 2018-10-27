Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что случалось с Россией»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на президентских выборах — это «худшее, что когда-либо случалось с Россией». Об этом он сказал на митинге в Северной Каролине.

«Знаете, что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо», — приводит его слова РИА Новости.

При этом американский лидер отметил, что ладить с Россией, Китаем, КНДР, Японией — «хорошо, а не плохо».

Также он назвал хорошей свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили подготовку контактов Путина и Трампа.

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