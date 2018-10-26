Лавров и Помпео обсудили подготовку контактов Путина и Трампа

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону подготовку контактов лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Лавров и Помпео обсудили подготовку контактов Путина и Трампа
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба МИД, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений в контексте подготовки к предстоящим контактам президентов Российской Федерации и США», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся в Париже 11 ноября.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, их встреча будет непродолжительной.

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