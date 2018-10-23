Путин и Трамп встретятся в Париже 11 ноября

Президент России Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с лидером США Дональдом Трампом.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что «президенты проведут двустороннюю встречу» после торжественных мероприятий в Париже.

«Кроме того, и на сегодняшнем контакте Болтона здесь, в Кремле, обсуждались некоторые вопросы дальнейших контактов на высшем уровне. Но первое, что сейчас подтверждено и о чём договорились, — о встрече в Париже 11 ноября», — цитирует РИА Новости Ушакова.

Ранее Путин заявил, что было бы полезным продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом, для чего подойдут предстоящие встречи, например в Париже.

16 июля Путин и Трамп встретились в Хельсинки. По словам американского президента, встреча с российским лидером стала «хорошим стартом» для всех сторон.