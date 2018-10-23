Путин предложил провести встречу с Трампом в Париже 11 ноября

Российский лидер Владимир Путин заявил, что было бы полезным продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом, для чего подойдут предстоящие встречи, например, в Париже.

«Было бы полезно продолжить прямой диалог и с президентом Соединённых Штатов, прежде всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже», — сказал Путин на встрече с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

По его словам, он считает это возможным, «если американская сторона заинтересована в этих контактах».

Болтон отметил, что Трампу будет приятно встретиться с Путиным в Париже.

«И конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», — сказал Болтон.

Ранее стало известно, что Болтон на переговорах с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве обсудил возможность встречи двух президентов.

20 октября сообщалось, что Путин и Трамп могут провести встречи в ноябре в Париже и в Буэнос-Айресе.

Ранее в Кремле заявили, что Путин намерен посетить Париж 11 ноября по случаю столетия окончания Первой мировой войны.