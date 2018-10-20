Путин и Трамп могут встретиться в ноябре в Париже и Буэнос-Айресе

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести встречи в ноябре в Париже и Буэнос-Айресе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

«Есть пара возможностей, включая (саммит. — RT) «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе или (военный. — RT) парад в Париже в ознаменование (100-летия. — RT) перемирия (в Первой мировой войне. — RT). Более вероятно, видимо, на «двадцатке», — заявил источник, комментируя возможные планы о новых встречах Путина и Трампа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале рассказал, каков формат общения президентов России и США.