Песков охарактеризовал формат общения Путина и Трампа

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале рассказал, каков формат общения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Есть ли «химия» с Трампом, какие-то особые отношения — не думаю, пока не было возможности... Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга. Суть обсуждений, постановка некоторых вопросов в те редкие моменты общения между лидерами России и США не всегда находила своё отражение в реальных действиях. Это, конечно, разочаровывает», — объяснил он.

Ранее Путин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что у него и Трампа разные взгляды на некоторые вещи, но это нормально.

В сентябре Трамп отметил, что его встреча с Путиным в Хельсинки была одной из лучших среди тех, которые у него когда-либо были.

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