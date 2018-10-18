Путин рассказал о разных с Трампом взглядах на некоторые вещи

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что у него и у лидера США Дональда Трампа разные взгляды на некоторые вещи, но это нормально.
Путин рассказал о разных с Трампом взглядах на некоторые вещи
  • Reuters

«У нас с ним нормальный, вполне профессиональный диалог, и, конечно, он слышит, не просто слышит, я вижу, реагирует на аргументы собеседника. Он может с чем-то не соглашаться, так же как и я с ним не соглашаюсь в чём-то. У нас разные взгляды на некоторые вещи, разные подходы, но это нормально для дискуссии двух партнёров», — сказал Путин.

При этом он считает неправдой, что Трамп слушает только себя.

«Это неправда. Но, может, он с кем-то себя ведёт, ну они сами тогда в этом и виноваты», — сказал Путин.

Он добавил, что встречи с Трампом скорее были позитивными, чем негативными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что летний саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа был жёстким, но остался в рамках дипломатических приличий.

Встреча лидеров США и России состоялась 16 июля в Хельсинки.

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