Песков подтвердил слова Трампа о «жёстких» переговорах в Хельсинки

Летний саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа был жёстким, но остался в рамках дипломатических приличий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как он напомнил, по итогам встречи прошла пресс-конференция, на которой Путин отметил, что в ходе переговоров «открыто ставились все вопросы».

«В этом плане встреча действительно была жёсткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях. В этом плане она была жёсткой, потому что проблемы откровенно назывались своими именами», — отметил Песков.

При этом, по его словам, стороны оставались в дипломатических рамках.

«Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки, скажем так, дипломатических приличий, то нет, не выходил, всё было в рамках», — добавил он.

Ранее Трампу задали вопрос, почему он не критикует Путина. В ответ президент США заявил, что, напротив, его переговоры с российским коллегой были «очень жёсткими».

В середине июля Трамп рассказал, что проводил переговоры с Путиным с «позиции силы».