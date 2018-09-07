Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших среди тех, что у него когда-либо были
Об этом сообщает CNN.
«Одна из лучших встреч, которые у меня когда-либо были — была с Владимиром Путиным», — сказал он.
По его словам, во время саммита в Хельсинки он обсудил с президентом России множество важных вопросов.
«У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили об очень многих великих вещах», — отметил Трамп.
Данное заявление глава США сделал во время своего выступления перед своими сторонниками в штате Монтана.
16 июля в Хельсинки прошли переговоры России и США с участием лидеров двух стран.
18 июля Трамп заявил, что предпочитает не называть Россию противником.
Эксперт Станислав Бышок прокомментировал в беседе с ФАН эти слова президента США.