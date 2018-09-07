Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших среди тех, что у него когда-либо были

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки была одной из лучших среди тех, что у него когда-либо были.

Об этом сообщает CNN.

«Одна из лучших встреч, которые у меня когда-либо были — была с Владимиром Путиным», — сказал он.

По его словам, во время саммита в Хельсинки он обсудил с президентом России множество важных вопросов.

«У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили об очень многих великих вещах», — отметил Трамп. 

Данное заявление глава США сделал во время своего выступления перед своими сторонниками в штате Монтана. 

16 июля в Хельсинки прошли переговоры России и США с участием лидеров двух стран.

18 июля Трамп заявил, что предпочитает не называть Россию противником

Эксперт Станислав Бышок прокомментировал в беседе с ФАН эти слова президента США.

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