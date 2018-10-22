Болтон и Патрушев обсудили возможность встречи Трампа и Путина

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что в ходе переговоров с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым обсудил возможность встречи российского и американского лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы обговорили такую возможность. Он (Патрушев. — RT) сказал, что передаст это президенту Путину. Я думаю, теперь следующим шагом должно стать решение президента Путина... Возможно, в ближайшее время нам будет что рассказать вам», — уточнил он.

Ранее СМИ передавали, что Путин и Трамп могут провести встречи в ноябре в Париже и Буэнос-Айресе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, каков формат общения двух президентов.