Болтон и Патрушев обсудили возможность встречи Трампа и Путина

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что в ходе переговоров с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым обсудил возможность встречи российского и американского лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
Болтон и Патрушев обсудили возможность встречи Трампа и Путина
  • Reuters

«Мы обговорили такую возможность. Он (Патрушев. — RT) сказал, что передаст это президенту Путину. Я думаю, теперь следующим шагом должно стать решение президента Путина... Возможно, в ближайшее время нам будет что рассказать вам», — уточнил он.

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