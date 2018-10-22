В МИД сообщили о проходящей в Москве встрече Лаврова и Болтона
- РИА Новости
«В особняке МИД началась встреча Сергея Лаврова и Джона Болтона в формате рабочего обеда», — написала она.
Ранее Болтон провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
В ходе встречи, в частности, обсуждался вопрос значения Договора о РСМД.
В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.