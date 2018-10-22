В МИД сообщили о проходящей в Москве встрече Лаврова и Болтона

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Москве проходит встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.
В МИД сообщили о проходящей в Москве встрече Лаврова и Болтона
  • РИА Новости

«В особняке МИД началась встреча Сергея Лаврова и Джона Болтона в формате рабочего обеда», — написала она.

Ранее Болтон провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В ходе встречи, в частности, обсуждался вопрос значения Договора о РСМД.

В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.

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