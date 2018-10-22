Патрушев заявил Болтону о важности сохранения Договора о РСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече в Москве с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о важности сохранения Договора о РСМД.

Об этом рассказали в пресс-службе СБ России, передаёт РИА Новости.

«Российская сторона вновь заявила о принципиальной позиции о важности сохранения соглашения в силе и подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением данного договора», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на встрече было указано, что расторжение договора станет «серьёзным ударом для всей международной правовой системы нераспространения контроля над вооружениями».

Стороны также затронули вопрос продления договора СНВ на пять лет.

20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из Договора о РСМД.

Во Франции предостерегли от поспешных односторонних решений в отношении договора.