Патрушев и Болтон обсудили продление договора СНВ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБ России.
«Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с продлением срока действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений после 2021 года ещё на пять лет», — говорится в сообщении.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что встреча Патрушева и Болтона приведёт к прогрессу в вопросе возобновления диалога по договору о СНВ.
Как заявляли в посольстве США, на встрече стороны обсуждали «соглашения о вооружении».