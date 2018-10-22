Патрушев и Болтон обсудили продление договора СНВ

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон обсудили на встрече в Москве перспективы продления действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений после 2021 года.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБ России.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с продлением срока действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений после 2021 года ещё на пять лет», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что встреча Патрушева и Болтона приведёт к прогрессу в вопросе возобновления диалога по договору о СНВ.

Как заявляли в посольстве США, на встрече стороны обсуждали «соглашения о вооружении».