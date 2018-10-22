Болтон и Патрушев в Москве обсудили «соглашения о вооружении»
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе посольства США.
«Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении в Twitter.
.@AmbJohnBolton начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом. pic.twitter.com/ezJuLpTcUY— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 октября 2018 г.
Ранее Болтон и Патрушев начали встречу в Москве.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти Договора о РСМД.
Как заявляли в Кремле, российский лидер Владимир Путин и Болтон могут обсудить ситуацию с Договором о РСМД.