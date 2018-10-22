Болтон и Патрушев в Москве обсудили «соглашения о вооружении»

Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым обсудил ряд вопросов, в том числе «соглашения о вооружении».

РИА Новости