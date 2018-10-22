Болтон и Патрушев в Москве обсудили «соглашения о вооружении»

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Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым обсудил ряд вопросов, в том числе «соглашения о вооружении».
Болтон и Патрушев в Москве обсудили «соглашения о вооружении»
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе посольства США.

«Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Болтон и Патрушев начали встречу в Москве.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти Договора о РСМД

Как заявляли в Кремле, российский лидер Владимир Путин и Болтон могут обсудить ситуацию с Договором о РСМД.

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