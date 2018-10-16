Антонов выразил надежду на возобновление диалога по СНВ с США
Он напомнил, что Болтон и Патрушев встретятся в ближайшие дни в Москве.
«Очень рассчитываем, что разговор между политиками приведет к конкретным результатам в этой области», — приводит его слова РИА Новости.
Антонов добавил, что в ходе форума «Диалог Форта Росс» в Сан-Франциско прозвучало очень много вопросов о будущем договора о СНВ, действие которого окончится через несколько лет.
Ранее военный аналитик Константин Сивков в беседе с ФАН оценил грядущие консультации России и США по договору СНВ.