Антонов выразил надежду на возобновление диалога по СНВ с США

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Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что встреча секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Джона Болтона приведёт к прогрессу в вопросе возобновления диалога по договору о СНВ. 

Он напомнил, что Болтон и Патрушев встретятся в ближайшие дни в Москве.

«Очень рассчитываем, что разговор между политиками приведет к конкретным результатам в этой области», — приводит его слова РИА Новости.

Антонов добавил, что в ходе форума «Диалог Форта Росс» в Сан-Франциско прозвучало очень много вопросов о будущем договора о СНВ, действие которого окончится через несколько лет.

Ранее военный аналитик Константин Сивков в беседе с ФАН оценил грядущие консультации России и США по договору СНВ.

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