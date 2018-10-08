МИД назвал неприемлемым превышение числа пусковых установок в США

Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым превышение США суммарного количества ракетных пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков, установленного Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Соединёнными Штатами по-прежнему превышено на 101 единицу разрешённое Договором о СНВ суммарное количество «развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков»

«Считаем подобное положение дел неприемлемым», — отметили в МИД.

Ранее военный аналитик Константин Сивков в беседе с ФАН оценил грядущие консультации России и США по договору СНВ.