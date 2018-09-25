Эксперт оценил грядущие консультации России и США по договору СНВ

Военный аналитик, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков в беседе с ФАН оценил грядущие консультации России и США в рамках двусторонней консультативной комиссии по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Судя по настроению Соединённых Штатов Америки, они будут вести разговор об изменениях условий этого договора. Думаю, речь пойдёт о том, чтобы предоставить США возможность увеличить свой ядерный потенциал», — сказал эксперт.

Со своей стороны, эксперт Ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин выразил уверенность, что Вашингтон откажется от идеи бойкотировать соглашение.

«Если США не станут продлевать договор, то может выйти, как с соглашением по ПРО, когда Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие договора, а Россия начала разрабатывать гиперзвуковое вооружение», — пояснил он.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщал, что консультации пройдут через две недели в Женеве.

Также Ермаков сказал, что в МИД России приветствуют желание американского лидера Дональда Трампа нормализовать отношения с Москвой.