Эксперт оценил грядущие консультации России и США по договору СНВ

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Военный аналитик, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков в беседе с ФАН оценил грядущие консультации России и США в рамках двусторонней консультативной комиссии по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Эксперт оценил грядущие консультации России и США по договору СНВ
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«Судя по настроению Соединённых Штатов Америки, они будут вести разговор об изменениях условий этого договора. Думаю, речь пойдёт о том, чтобы предоставить США возможность увеличить свой ядерный потенциал», — сказал эксперт.

Со своей стороны, эксперт Ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин выразил уверенность, что Вашингтон откажется от идеи бойкотировать соглашение.

«Если США не станут продлевать договор, то может выйти, как с соглашением по ПРО, когда Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие договора, а Россия начала разрабатывать гиперзвуковое вооружение», — пояснил он.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщал, что консультации пройдут через две недели в Женеве.

Также Ермаков сказал, что в МИД России приветствуют желание американского лидера Дональда Трампа нормализовать отношения с Москвой.

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