МИД приветствует желание Трампа нормализовать отношения с Россией

В МИД России приветствуют желание американского лидера Дональда Трампа нормализовать отношения с Москвой.

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Чем хорош Трамп — он последовательный президент: что он объявлял во время своей президентской кампании, он фактически всё выполняет. Он открыто говорил, что собирается нормализовать отношения с Россией, и он реально в контактах на высшем уровне именно этот разговор и ведёт. Естественно, это приветствуется с нашей стороны», — цитирует РИА Новости Ермакова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российско-американские отношения в настоящий момент «отравлены».