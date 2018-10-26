Болтон предположил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет непродолжительной
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«Будут ли президенты говорить о Грузии на встрече в Париже, я не знаю. Если она состоится, это будет короткая встреча», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с Трампом.
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