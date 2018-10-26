Болтон предположил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет непродолжительной

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предположил, что предстоящая встреча американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже будет непродолжительной.
Болтон предположил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет непродолжительной
  • Reuters

«Будут ли президенты говорить о Грузии на встрече в Париже, я не знаю. Если она состоится, это будет короткая встреча», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с Трампом.

20 октября американский лидер объявил о планах США выйти из Договора РСМД. 

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН оценил намерение Вашингтона.

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