Болтон предположил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет непродолжительной

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предположил, что предстоящая встреча американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже будет непродолжительной.

«Будут ли президенты говорить о Грузии на встрече в Париже, я не знаю. Если она состоится, это будет короткая встреча», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с Трампом.

20 октября американский лидер объявил о планах США выйти из Договора РСМД.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН оценил намерение Вашингтона.