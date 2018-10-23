Путин на встрече с Болтоном задал вопрос про орлана и оливки
- РИА Новости
«На гербе… изображён орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь с тринадцатью оливками как знак миролюбивой политики. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?» — спросил глава государства.
Обе делегации встретили такой вопрос смехом, после чего российский президент заметил, что хотел бы поговорить с Болтоном не только как с помощником Дональда Трампа, но и как со специалистом в области разоружения.
Американский политик выразил надежду, что сможет ответить на интересующие Путина вопросы, однако подчеркнул, что «оливковую ветвь с собой не привёз».
«Я так и думал», — отреагировал Путин.
Ранее российский лидер в беседе с Болтоном заявил, что недружественные шаги Вашингтона в отношении Москвы вызывают удивление.
При этом он предложил провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Париже в ноябре.
Встреча двух сторон продлилась 1,5 часа.