Путин на встрече с Болтоном задал вопрос про орлана и оливки

Российский лидер Владимир Путин на встрече с помощником американского президента Джоном Болтоном напомнил о надписи, расположенной на гербе США: «Единство в многообразии».

«На гербе… изображён орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь с тринадцатью оливками как знак миролюбивой политики. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?» — спросил глава государства.

Обе делегации встретили такой вопрос смехом, после чего российский президент заметил, что хотел бы поговорить с Болтоном не только как с помощником Дональда Трампа, но и как со специалистом в области разоружения.

Американский политик выразил надежду, что сможет ответить на интересующие Путина вопросы, однако подчеркнул, что «оливковую ветвь с собой не привёз».

«Я так и думал», — отреагировал Путин.

Ранее российский лидер в беседе с Болтоном заявил, что недружественные шаги Вашингтона в отношении Москвы вызывают удивление.

При этом он предложил провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Париже в ноябре.

Встреча двух сторон продлилась 1,5 часа.