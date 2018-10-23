Путин на встрече с Болтоном отметил недружественные шаги США

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что недружественные шаги Вашингтона в отношении России вызывают удивление.
Путин на встрече с Болтоном отметил недружественные шаги США
  • РИА Новости

«Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединённые Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными», — сказал он.

Путин напомнил: несмотря на то что встреча с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки была местами достаточно жёсткой, в конечном счёте, по его мнению, переговоры всё же были конструктивными.

Ранее Путин заявил, что было бы полезным продолжить диалог с Трампом.

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