Встреча Путина и Болтона продлилась 1,5 часа

Встреча президента России Владимира Путина и советника главы США по нацбезопасности Джона Болтона завершилась. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости

Отмечается, что общение Путина и Болтона продолжалось 1,5 часа. Как стало известно ранее, Путин в ходе встречи с Болтоном заявил, что недружественные шаги США в отношении России вызывают удивление.