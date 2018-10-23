Встреча Путина и Болтона продлилась 1,5 часа

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Встреча президента России Владимира Путина и советника главы США по нацбезопасности Джона Болтона завершилась. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча Путина и Болтона продлилась 1,5 часа
  • РИА Новости

Отмечается, что общение Путина и Болтона продолжалось 1,5 часа.

Как стало известно ранее, Путин в ходе встречи с Болтоном заявил, что недружественные шаги США в отношении России вызывают удивление.

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