Встреча Путина и Болтона продлилась 1,5 часа
Встреча президента России Владимира Путина и советника главы США по нацбезопасности Джона Болтона завершилась. Об этом сообщает РИА Новости.
- РИА Новости
Отмечается, что общение Путина и Болтона продолжалось 1,5 часа.
Как стало известно ранее, Путин в ходе встречи с Болтоном заявил, что недружественные шаги США в отношении России вызывают удивление.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube